Operation womöglich in ein paar Monaten notwendig

Nun berichtete Philippa Strache, dass sich ihr Mann schlimmer verletzt habe als anfangs angenommen. Sie erklärte gegenüber „Heute“, das Kreuzband sei gerissen, der Meniskus eingerissen und das Seitenband überdehnt. Er müsse derzeit Schiene und Krücke tragen. Sollte sich der Zustand des Knies in den nächsten drei Monaten nicht bessern, sei eine Operation notwendig. „Er ist aber sehr tapfer“, so Strache.