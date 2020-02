Mut für Neues

Komplett in weiß gekleidet konterkariert die Band diese Art von Unschuld mit gewohnt lasziven Bewegungen und echten Riffs. Gerade der Titeltrack beweist eindeutig, dass die wichtigste Schule für The Darkness stets Queen waren. Dan Hawkins‘ Rhythmusgitarre könnte direkt aus Brian Mays Verstärker aus den frühen 80er-Jahren kommen. Der „Heavy Metal Lover“ treibt vehement in das dementsprechende Genre, während der Frontmann sich am Set-Ende bei „We Are The Guitar Men“ darüber amüsiert, dass die Fans sogar in ruhigen Momenten begeistert grölen, ohne dabei aber auf eine Beatles-Verbeugung in Form von „While My Guitar Gently Weeps“ zu verzichten. Dass die großen Hits der alten Tage heute nicht mehr so leicht geschrieben werden, das ist nicht zu verkennen, aber der Mut, ein neues Album zur Gänze zu spielen, muss respektiert werden.