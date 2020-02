So hatte sich ein 38-Jähriger aus Gilgenberg am Weilhart den Partyabend nicht vorgestellt. Als er am Sonntag gegen 4 Uhr die Diskothek Innalm in Braunau am Inn verließ, attackierte ihn ein Unbekannter und schlug in bewusstloss. Der täter stahl die Geldtasche und bezahlte mit der Kreditkarte am nächsten Tag mehrere Zigaretten.