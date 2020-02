Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich Assad und Erdogan in die Quere kommen würden. Schauplatz ist die nordsyrische Provinz Idlib an der Grenze zur Türkei. Dort hat die Türkei - mit dem Segen Russlands, das seine schützende Hand über das Assad-Regime hält - zwölf Beobachtungsposten aufgebaut. Schon in der Vorwoche kamen acht türkische Soldaten bei einem Angriff der syrischen Regierungstruppen ums Leben, am Montag gab es fünf weitere Todesopfer und fünf Verletzte.