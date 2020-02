Alles ist natürlich heuer auf die Spiele ausgerichtet! Weißhaidinger, der zum fünften Mal in Folge Österreichs „Leichtathlet des Jahres“ geworden ist, hat seinen Fahrplan bis zum olympischen Diskusbewerb (Qualifikation am 31. Juli/Finale am 1. August) in der Tasche, minutiös von Trainer Gregor Högler ausgearbeitet. Erster Start ist ein Meeting in Taufkirchen, der Heimatgemeinde von „Luki“. „Da müssen wir aber noch einen Diskusring installieren“, lacht Högler, dem Weißhaidinger seinen Dank aussprach: „Ich möchte mich bei Gregor bedanken, der mich zu allen Wettkämpfen, besonders zur Weltmeisterschaft, in absolute Topform gebracht hat.“ Das soll auch 2020 gelingen. Nach Taufkirchen folgt mit dem Start beim Diamond-League-Meeting in Stockholm am 24. Mai ein erster großer Höhepunkt! Im Olympiastadion von 1912 trifft der EM-Dritte auf den Lokalmatador Daniel Stahl, der im Vorjahr vor Fedrick Dacres (JAM) und Lukas Weißhaidinger Weltmeister geworden war.