Lenzing fährt zwei von drei Anlagen in China herunter

Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing gab am Montag bekannt, zwei der drei Anlagen in seinem chinesischen Werk aufgrund von Lieferengpässen in der Versorgung mit Rohstoffen und eines generellen Rückgans bei der Nachfrage kurzfristig herunterzufahren. „Sobald die Zuliefersituation bzgl. Rohstoffe sich verbessert hat, fahren wir die gesamte Produktion wieder an“, sagte ein Sprecher.