Es gibt sie, die Jugendlichen, die ein geeignetes Profil für die Pflege mitbringen. Bestes Beispiel: Anja Quehenberger (16) aus Niedernsill, Drittklasslerin an der Landwirtschaftsschule Bruck. Sie will unbedingt Krankenschwester werden und absolviert gerade ihr Praktikum im Seniorenheim Niedernsill. „Ich möchte einfach, dass ältere Menschen noch gut leben“, ist sie gerne für die Bewohner da und hilft überall: Bei der Körperpflege, beim Essen. Viele ziehen Anja direkt ins Vertrauen. Auch von Demenz-Kranken, immer noch ein Tabu-Thema, hat sie keine Scheu: „Ich lasse sie dann in ihrer Welt.“ Zehn Wochen dauert das Praktikum, das Schüler der LWS Bruck derzeit in verschiedenen Branchen absolvieren können. Ab Herbst gibt es die spezielle Pflege-Schiene (neben Bruck auch an der Handelsschule in Zell am See). Die Ausbildung dauert dann sieben, statt sechs Semester. Lehrende kommen auch aus dem Krankenhaus Zell am See.