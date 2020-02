Ärgert es euch manchmal, dass die Fans draußen eigentlich immer nur die alten Klassiker hören wollen und das neue Material meist gewaltig untergeht?

Souza: Das ist tatsächlich so und ich will nicht egoistisch klingen, aber bei mir ist das genau gleich. Ich habe unlängst Saxon gesehen und sie haben auch gute neue Sachen, aber ich will die Klassiker hören. Dafür gehe ich hin und zahle das Ticket. Bands gründen sich und haben einen gewissen Sound, der zu ihrem Markenzeichen wird. Wir sind mit „Impact Is Imminent“ und „Force Of Habit“ etwas davon abgerückt, aber haben dann ab 2004 mit „Tempo Of The Damned“ wieder dorthin zurückgefunden. Als Rob Dukes statt mir gesungen hat, war alles vielleicht etwas brutaler und angepisster, während ich lieber die langen Songs mag und es nicht immer voll auf die Zwölf gehen muss. Alte Songs bringen dich in eine Zeit deines Lebens zurück, die du mal genossen hast. Nostalgie ist ein wichtiger Teil von Musik. Ich habe als Kind meiner Mutter eine Saxon-Platte unter die Nase gehalten und ihr gesagt, dass es genau das ist, was ich einmal tun werde.

Aguilar: Der Thrash Metal hat sich wieder gut erfangen und es gibt viele junge Fans, die Exodus mit „Tempo Of The Damned“ oder uns mit „The Art Of Dying“ kennengelernt haben und dann erst die Klassiker aus den Frühzeiten hörten. Mittlerweile mischt sich das im Publikum und das ist gut. Es ist schön ein Problem zu haben wie jenes, welchen Song man jetzt spielen soll. Wir sind mal mit Children Of Bodom getourt und spielen da eher neue Sachen. Bei Thrash-Metal-Touren geht es eher Richtung Old School, weil die Fans das einfach erwarten.