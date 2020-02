Die am Sonntag am linken Knie von Marc Digruber in Hochrum vorgenommene Kreuzband-Operation ist gut verlaufen! Und überhaupt: „Das Comeback ist das große Ziel, so will ich nicht aufhören!“ Der Slalom-Spezialist hatte sich die Blessur am Samstag im Weltcup-Torlauf von Chamonix zugezogen.