Sitz in Tschechien

Für Gerald Sakoparnig, leitender Betrugsermittler im LKA, ist das kein Einzelfall. „So etwas kommt leider öfter vor“, erklärt der Chefinspektor. Die Betrüger würden offenbar in Tschechien sitzen, sich wahllos Opfer aussuchen und darauf hoffen, dass jemand bezahlt. „Das sollte man unbedingt bleiben lassen. Denn wer bezahlt, sieht sein Geld nie wieder“, so der Kriminalist.