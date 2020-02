Ein mit einem Messer bewaffneter und maskierter Mann hat Montagfrüh einen Supermarkt in Graz überfallen. Der Täter drängte einen Mitarbeiter am Hintereingang zurück in das Gebäude zu den Büros. Dort bedrohte der Räuber den Filialleiter und einen weiteren Angestellten. Der Unbekannte forderte Bargeld aus dem Tresor. Nachdem er mehrere Kleingeldrollen in seinem Rucksack verstaut hatte, rannte er davon.