Bis Jahresende war sein Kalender in Sachen Dienstreisen noch dicht gedrängt, jetzt ist es schon deutlich ruhiger geworden, stellt Wolfgang Rathner fest. Im April feiert der Geschäftsführer, der an der Seite von Eigentümer Andreas Fill die Fäden beim Anlagenbauer in Gurten zieht, seinen 65. Geburtstag, drei Monate später geht Rathner dann in Pension. „Derzeit läuft die Auswahlphase für meine Nachfolger“, verrät der Innviertler, der am 1. Juli seine 50-jährige Betriebszugehörigkeit bei Fill noch vollendet, ehe Schluss ist.