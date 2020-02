Nach der Absage der Olympia-Generalprobe in Yanqing hatte Saalbach die Weltcup-Abfahrt (Donnerstag) und den Super-G (Freitag) erst am 29. Jänner übernommen. Die Herausforderungen waren riesig – von der Pistenpräparierung bis zur Bereitstellung der Unterkünfte in der fast ausgebuchten Winter-Hochburg. Aber die Pinzgauer haben es gestemmt. Wieder einmal. „Wir stehen immer Gewehr bei Fuß. Und wenn der Weltcup ruft, halten alle zusammen“, sagt Skiclub-Boss und Landesski-Präsident Bartl Gensbichler. Der Sieger eines Weltcup-Rennens (Abfahrt beim Saisonfinale in Heavenly Valley am 13. März 1977) ist auch Botschafter für die WM-Bewerbung 2025.