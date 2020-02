Sitzungsstress für den steirischen Neos-Chef Niko Swatek: Heute ist Landtag, am Donnerstag Gemeinderat in Graz, in beiden Volksvertretungen sitzt der Grazer. Und nicht zu seinem Schaden - für beide Tätigkeiten lukriert der 29-Jährige in Summe 13.455,63 Euro brutto monatlich. Unvereinbarkeit sieht Swatek keine.