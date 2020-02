Österreichs jung aufgestelltes Eishockey-Team zeigte mit dem Sieg beim Österreich Cup in Klagenfurt auf. Dabei auch fünf Eisbullen, darunter Debütant Lukas Schreier. „Es ist echt gut gelaufen, die Spiele hatten hohes Niveau, ich hab viel Eiszeit bekommen“, berichtet der Salzburger Defender, der mit Ex-Eisbulle Schlacher (Villach) zusammengespannt wurde. „Ich habe Leistung gezeigt, Teamchef Bader zeigte sich zufrieden.“ Weil die McIlvane-Truppe heute spielfrei ist, gab’s noch für die Teamcracks zwei Tage frei. „Die Regeneration ist da schon wichtig“, weiß der 20-Jährige, der bald in seine neue Wohnung in Maxglan einzieht – derzeit wird noch mit dem Papa fleißig umgebaut.