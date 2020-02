Drehs in Sölden und Prutz, Zammer Gemeinderat gab kürzlich OK

Mittlerweile zieht die neue Archiviermethode weitere Kreise. „In Sölden sind wir mitten in den Arbeiten und in Prutz haben wir gerade begonnen“, erzählt Alexandra Junker, die davon fasziniert ist, dass so Geschichten und Menschen erhalten bleiben. „Dies übertrifft alle bisherigen Methoden der Dokumentation“, sagt Söldens Bürgermeister Ernst Schöpf, „auch in unserer Gemeinde sind schon einige Interviewte gestorben, die unter www.zeitzeugen-soelden.at weiterleben.“