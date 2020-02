Der US-Drucker- und Kopiererhersteller Xerox greift für die angestrebte Übernahme des deutlich größeren PC- und Druckerherstellers HP Inc tiefer in die Tasche. Statt 22 US-Dollar bietet Xerox den HP-Anteilseignern jetzt 24 Dollar (knapp 22 Euro) je Aktie, wie das Unternehmen am Montag in Norwalk im US-Bundesstaat Connecticut mitteilte.