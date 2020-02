In einem Hintergrundgespräch hatte Bundeskanzler Kurz vor Journalisten von „roten Netzwerken“ in der Justiz gesprochen. Es folgte medialer Wirbel und am Ende eine mehr als zweistündige „Aussprache“ am Montag im Kanzleramt. Die Standesvertreter verwehrten sich gegen Einflussnahme und politischen Druck und versicherten, dass Justiz und Staatsanwälte unabhängig arbeiteten. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) sieht sich mit dem Kanzler einig, dass jeder Versuch der Einflussnahme abzulehnen sei.