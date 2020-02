„Ich finde es gut, wenn es frühzeitig Unwetterwarnungen gibt, man kann sich darauf einstellen. Und wenn dann alles halb so wild wird, umso besser“, spricht sie auch etlichen anderen Lesern aus der Seele. Des Weiteren nimmt sie Bezug auf die Schäden, die der Sturm in Deutschland anrichtete: „Für die Betroffenen vor Ort und für die Einsatzkräfte gibt es sicher nix zu belächeln. In Deutschland gibt es schon Schwerverletzte, die das sicher auch nicht lustig finden“, drückt sie ihr Mitleid aus. Zum Schluss erinnert sie uns daran, wie viele Leute bei solchen Umweltkatastrophen für uns im Einsatz sind. „Hierzulande gilt mein Lob und Dank wieder mal der FFW, die ihre Kräfte unentgeltlich zur Verfügung stellen“, lobt sie die freiwillige Feuerwehr.