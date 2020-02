Die Elektromobilität ist weltweit auf dem Vormarsch. Allein in Deutschland stieg die Anzahl neuzugelassener E-Autos 2019 auf über 83.000 Modelle. Im deutschsprachigen Raum - in der Schweiz, in Österreich - zeigen sich ähnliche Tendenzen. Wer sich 2020 für ein neues Elektroauto interessiert, kann zwischen zahlreichen Modellen auswählen.