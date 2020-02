Biden rechnet auch in New Hampshire mit Niederlage

Biden hat diese Woche in einer Fernsehdebatte der demokratischen Kandidaten einer Niederlage in New Hampshire schon vorgebaut und gemeint, dass er auch bei diesen Vorwahlen einen Schlag kassieren werde. Beobachter geben dem aus New Hampshires Nachbarstaat Vermont stammenden linksgerichteten, ebenfalls nicht unumstritten Senator Bernie Sanders die besten Chancen. Haarig dürfte es für Biden bei der dritten Vorwahl in South Carolina am 29. Februar werden. Dort ist nämlich erstmals auch eine größere Gruppe von Afroamerikanern wahlberechtigt, die als größte Stütze des früheren Stellvertreters von Ex-Präsident Barack Obama gelten.