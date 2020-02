Eine brisante Aussage in der Causa Justiz könnte Sebastian Kurz neuen Ärger einbringen. Der Kanzler ließ am Montag - direkt nach der zweistündigen Aussprache mit Vertretern der Staatsanwaltschaft und der Justizgewerkschaft (siehe Videobericht oben) - damit aufhorchen, dass ihm zwei „hochrangige Journalisten“ erzählt hätten, dass Staatsanwälte Ermittlungsdetails an die Öffentlichkeit spielen würden und ihre Medien Akten bekommen hätten. Die Reaktion der Opposition ließ nicht lange auf sich warten. FPÖ und NEOS wollen nun Anzeige gegen Unbekannt einbringen und Kurz dabei als Zeuge laden. „Wenn Kurz öffentlich sagt, dass ihm Medienvertreter erzählt haben, dass sie Infos aus der Staatsanwaltschaft erhalten, dann darf das nicht vertraulich bleiben“, argumentiert NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger.