So wie der Heilige Vater spendete der gläubige Bauer, der seit jeher soziale Projekte im Heimatort fördert, 100.000 Euro für den sakralen Bau in St. Andrä. Dem nicht genug, kündigte Szalay eine weitere großzügige Spende zugunsten des Klosters an. Der Landwirt verfügt über mehrere Anteile an der Urbarialgemeinde Apetlon, einer sehr vermögenden Agrargemeinschaft. Diese will er den orthodoxen Mönchen übertragen. So steht den Geistlichen für immer die jährliche Rendite von 2500 € zu. Vergelt’s Gott!