Das Sturmtief „Sabine“ hat den Norden Österreichs seit Montagfrüh fest im Griff. In Teilen Nieder- und Oberösterreichs wurden am Nachmittag Windgeschwindigkeiten bis zu 124 Kilometer pro Stunde gemessen. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat für Teile des Landes die höchste Unwetterwarnstufe ausgerufen. Gegen Mittag traf „Sabine“ auch in Wien ein. Ein Zeitraffervideo von krone.tv zeigt, wie die Wolkendecke die Bundeshauptstadt erreicht. In der Innenstadt stürmte es, wenn auch kurz, am Nachmittag mit bis zu 94 Stundenkilometern.