„Ich bin im Winter oft mit dem sogenannten Zervikal-Syndrom konfrontiert, also Hals- und Nacken-Schmerzen. Dieses entsteht, weil bei Kälte die Schultern zusammengezogen werden und die Patienten dadurch nicht mehr entspannt gehen oder stehen können“, so Traumatologin Dr. Stephanie Arbes-Kohlert, Orthopädie Simmering in Wien. Durch die verkrampfte Muskulatur steigt der Druck auf die Gelenke, was die Durchblutung verschlechtert. Weitere Schmerzen drohen! Laut Expertin helfen hier Wärme und gezielte Bewegung.