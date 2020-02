Genug Rechenpower - außer für Spieler

Wenig auszusetzen haben wir an der Rechenkraft des CAT S52. Der MediaTek-Achtkernchip in dem Gerät liefert, gepaart mit vier Gigabyte RAM, mehr als genug Power, um Android flüssig darzustellen, Apps schnell zu starten und auch mehrere parallel zu nutzen. In dem dicken Gehäuse wird der Chip auch unter längerer Last nicht unangenehm heiß, bei der Grafikleistung ist die Helio-CPU aber eher schwach. Leistungshungrige Spiele sollte man dem Gerät also eher nicht zumuten.