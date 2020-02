Aus Rache Komplizen verprügelt

Aufgrund der Ermittlungen kam es in der Nacht zum 7. Februar 2020 zu einem Zwischenfall innerhalb des Drogenringes: Ein zum Suchtgiftkonsum befragter 37-jähriger bosnischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis fühlte sich von einem 26-jährigen Subdealer und Suchtgiftkumpanen, ebenfalls aus dem Bezirk Ried im Innkreis, bei der Polizei verraten. Aus Rache lauerte er ihm vor dessen Wohnhaus auf. Nach einer Auseinandersetzung vor dem Haus flüchtete der 26-Jährige in seine Wohnung. Der 37-Jährige folgte ihm und drang gewaltsam in die versperrte Wohnung ein. In der Wohnung ergriff er eine am Ofen stehende Bratpfanne und schlug diese mehrmals gegen den Kopf des 26-Jährigen. Er beschädigte zudem diverse Einrichtungsgegenstände.