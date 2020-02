Brief an Minister Anschober

Lorenz will nach dem „Trauma“ nicht zum Alltag zurück. Für Mittwoch ist ein Treffen mit Landesjägermeister Anton Larcher geplant. Außerdem informiert er im Gemeindezentrum seine Bevölkerung. In einem Brief an den neuen grünen Gesundheitsminister Rudolf Anschober legte Lorenz dieser Tage dar, dass es beim Rotwild zwischen Elbigenalp und Kaisers nur eine durchschnittliche TBC-Ansteckung von drei Prozent gebe (in Kaisers selbst beträgt sie allerdings 7,4 Prozent). Landesveterinärdirektor Josef Kössler sieht nun die Chance, dass man weg von der Seuchenbekämpfung hin zu normalen Abschussauflagen komme.