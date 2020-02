Romantische Bundesländer: Wien auf Platz 5

In der Zeit vor dem Valentinstag nimmt die Häufigkeit der Eingabe von romantischen Phrasen in Suchmaschinen zu. Passend dazu hat das Analyseteam der Online-Palttform picodi nun die Anfragen im Internet überprüft. Untersucht wurden dabei Begriffe wie: „Valentinstag“, „Liebeserklärung“, „romantisches Abendessen“, „Blumen“, „Überraschung“ und andere, die mit dem Valentinstag in Verbindung gesetzt werden konnten. Dadurch sollte herausgefunden werden, welches Bundesland das romantischste ist. Das Ergebnis zeigt: Das Interesse daran, wie man seinen Liebsten Freude vorbereiten und schenken kann, wächst an machen Orten mehr und an anderen - eindeutig weniger.