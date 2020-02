Nachdem Eurofighter-Hersteller Airbus kürzlich öffentlich gestanden hatte, im Rahmen des Verkaufs der Jets an Österreich im Jahr 2003 nicht deklarierte Zuwendungen in Höhe von 55 Millionen Euro geleistet oder in Aussicht gestellt zu haben, gehen innenpolitisch die Wogen hoch. Die SPÖ forderte am Montag den sofortigen Ausstieg aus dem Eurofighter-Vertrag.