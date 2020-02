Sturmtief „Sabine“ hat in Europa nicht nur zahlreiche Schäden, sondern auch großes Chaos vor allem im Reiseverkehr angerichtet. In Deutschland herrscht nach den Orkanböen vor allem auf den Schienen eines: Stillstand. Tausende Reisende sitzen derzeit auf deutschen Bahnhöfen fest, weil der Bahnverkehr eingestellt ist und Züge ausgefallen sind. Und in den wenigen, die derzeit verkehren, passt derzeit kaum ein Blatt zwischen die Passagiere, wie ein betroffener Niederösterreicher am Montag gegenüber krone.at schilderte.