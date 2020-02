Lehrerbewertungsplattformen im Internet sind grundsätzlich zulässig. Zu diesem Schluss kommt Nikolaus Forgo, Professor für Technologie- und Immaterialgüterrecht an der Uni Wien, in einem Gutachten für das Bildungsministerium zur App „Lernsieg“. Allerdings gebe es durchaus rechtliche Probleme, etwa bei den erhobenen Daten der Schüler, so Forgo am Montag vor Journalisten.