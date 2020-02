Neuerlich gute Nachrichten aus dem Hygieneinstitut der Stadt Wien! Die sechs Heimkehrer aus dem Corona-Epizentrum Wuhan wurden in ersten Tests negativ auf die gefährliche Lungenkrankheit getestet. Wie berichtet, wurden ein Ehepaar aus Kärnten sowie eine Mutter mit ihren drei Kindern am Sonntag zurück in ihre Heimat gebracht.