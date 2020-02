„Ich denke die ganze Zeit an dich“

Das vergangene Woche im südkoreanischen Fernsehen ausgestrahlte Wiedersehen fand in einem virtuellen Park mit Erinnerungen an Jang und ihre Tochter statt. Als Nayeon hinter einem Holzstapel hervortritt, kann ihre Mutter ihre Tränen nicht länger zurückhalten. „Ich denke die ganze Zeit an dich“, schluchzt sie, während sie mit ihren Händen immer wieder über das Gesicht ihrer virtuellen Tochter streicht. Nayeons Vater, Bruder und Schwester verfolgen das Wiedersehen vom Rand des Greenscreens-Studios aus. Auch sie weinen.