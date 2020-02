Beinahe-Crash sorgt für Wirbel

Zudem schreibt er: „Und wie gefährlich ist das Format?“ Er spricht vor allem eine Szene an. Im Halbfinale zwischen Tommy Ford und Thomas Tumler war der US-Amerikaner zu Sturz gekommen und auf den Kurs seines Kontrahenten gerutscht. Der Schweizer konnte einen Zusammenstoß gerade noch so verhindern. „FIS, wann wird das Wort der Athleten berücksichtigt“, so Pinturault.