Wenn man glaubt, es geht am Montagmorgen nicht mehr, kommt die U6 daher. Um 7.45 Uhr verwandelte sich der Öffi-Alltag für Hunderte Fahrgäste der braunen Linie in ein Evakuierungsszenario. Ein Zug pumpte nach einem Defekt am Westbahnhof plötzlich Rauch in die Station. Dann ging ein Alarm los.