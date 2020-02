Auf der Heidialm sind alle Lifte außer Betrieb. In der Innerkrems ist der Vierer-Sessellift gesperrt. Katschberg sind vier der insgesamt 16 Lifte derzeit nicht in Betrieb. Am Klippitztörl ist ebenfalls ein Sessellift gesperrt. Auf der Koralpe fährt der Schlepper, der Sessellift steht derzeit aber still. Am Nassfeld sind vier Lifte und auf der Petzen alle Lifte gesperrt. Auf der Turracher Höhe sind drei Sessellifte wegen des Windes außer Betrieb.