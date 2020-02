In der Gemeinde Dobersberg im niederösterreichischen Waldviertel sind am Wochenende zwei sibirische Huskys tot in ihrem Zwinger aufgefunden worden. Die 34-jährige Besitzerin fand die verendeten Tiere in dem frei zugänglichen Gitterhaus in Merkengersch und erstattete sofort Anzeige bei den örtlichen Behörden. Die Polizei fand kurz darauf ein Wurststück mit einem verdächtigen weißen Pulver neben den beiden Tierleichen.