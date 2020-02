Für Goran Djuricin hat am Montag ein neues Abenteuer begonnen! Der Ex-Rapid-Trainer soll den Schweizer Zweitligisten Grasshoppers Zürich als Nachfolger des am Samstag nach einem 1:4 gegen Stade Lausanne-Ouchy entlassenen Uli Forte zurück in die Super League führen. Geholt wurde der 45-jährige Wiener von einem alten Bekannten, ist doch Ex-Rapid-Sportchef Fredy Bickel bei dem Traditionsklub tätig.