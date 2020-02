Die besten Faschingspartys der Stadt

# 25. Februar

Auch in der Wiener Umgebung gibt es Party-Empfehlungen. Die verrückteste, bunteste und wildeste Party im wunderschönen Mödling am Faschingsdienstag gibt es in der Stadtgalerie Mödling. Ab 22 Uhr geht es los!

Wo: Stadtgalerie Mödling - Kaiserin Elisabeth-Straße 1, 2340 Mödling