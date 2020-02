Zehn Monate nach dem Auftauchen des folgenschweren Ibiza-Videos sind nun erstmals Farbfotos des Lockvogels aufgetaucht. Die Website eu-infothek.com veröffentlichte am Montag mehrere Aufnahmen der vermeintlichen Oligarchennichte, die im Jahr 2017 Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus in die Falle gelockt hatte. Wie berichtet, dürften die Aufnahmen entstanden sein, als die Frau selbst in eine Video-Falle tappte.