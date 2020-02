Gegen Abend lockern die Wolken wieder auf, bevor in der Nacht auf Dienstag die zweite Front über Salzburg hereinbricht. „Dann wird es aber nicht mehr so stark wie am Montag, wir gehen von Windgeschwindigkeiten um die 80 km/h aus“, so Niedermoser. Durch die orkanartigen Böen können Gegenstände durch die Luft fliegen, Autos von der Fahrbahn abkommen und auch Bäume entwurzeln. „Dass jetzt aber ein ganzer Wald niedergemäht wird, denke ich nicht“, betont der Meteorologe.