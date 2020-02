CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Montagvormittag im Parteipräsidium bekannt gegeben, dass sie nicht als Kanzlerkandidatin der Union in die nächste Bundestagswahl gehen wird. Auch den Parteivorsitz möchte sie in absehbarer Zeit abgeben. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel habe sich bereits bei der vor allem in den Medien AKK genannte Kramp-Karrenbauer für ihre Arbeit bedankt und betont, dass sie Verteidigungsministerin bleiben solle.