Bisher eher ruhige Situation

In Tirol hat Sturmtief „Sabine“ bis zum Nachmittag noch für keine schwereren Schäden gesorgt. Die Situation sei eher ruhig, bisher seien vor allem auf Landes-und Gemeindestraßen gestürzte Bäume zu verzeichnen. In 24 Fällen seien von Montagfrüh bis Mittag die Feuerwehren alarmiert worden - darunter würden aber auch Brandmeldealarme fallen, also nicht Sturm-bedingte Fälle. Abgedeckte Häuser wurden in Tirol vorerst noch nicht verzeichnet, lediglich das Dach eines Gartenhauses sei dem Sturm zum Opfer gefallen. Die Einsätze seien nicht auf eine bestimmte Region Tirols beschränkt. So seien etwa neben dem Bezirk Reutte auch in Kufstein und im Bezirk Innsbruck Land kleinere Schäden zu verzeichnen.