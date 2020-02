Zum Unfall kam es am Nachmittag gegen 14.20 Uhr an der Rodelbahn des Sonnenkopfs in Dalaas im Bezirk Bludenz. Ein 44-jähriger Deutscher rodelte gerade in Richtung Tal, übersah dabei jedoch eine 27 Jahre alte Vorarlbergerin, die in einer Kurve auf ihrem Schlitten saß.