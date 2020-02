Fast 20 Grad vor Eintreffen der Kaltfront

Im Burgenland, Teilen von Wien, Niederösterreich und der Steiermark wurde es im Vorfeld der Kaltfront dann noch einmal ungewöhnlich warm für Anfang Februar, so die Österreichische Unwetterzentrale. So zeigte das Thermometer Montagmittag in Mörbisch beinahe 20 Grad an. Bereits in der Nacht waren der Jahreszeit nicht entsprechende Temperaturen gemessen: 16,4 Grad wurden etwa im Tiroler Reutte gemessen, immerhin 16 Grad in Rohrspitz in Vorarlberg.