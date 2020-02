Mit einer abfälligen Äußerung über Kimmich sorgte Scholl zuletzt für Schlagzeilen. „Die ganzen Äußerungen und Interviews, das war ein bisschen viel für mich. Da habe ich überlegt: Er ist die Greta Thunberg des deutschen Fußballs“, so Scholl über Kimmich, der sich nach Spielen oft kein Blatt vor den Mund nimmt. „Er ist derjenige, der glaubt, mit seinen 24 Jahren permanent den Finger in die Wunde legen zu müssen, was ich schwierig finde.“