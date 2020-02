Plangemäß ist Montagfrüh MEZ die neue ESA-Sonde „Solar Orbiter“ von Cape Canaveral in Florida aus in Richtung Sonne gestartet. An Bord einer „Atlas V 411“-Rakete hob der Orbiter kurz nach 5 Uhr MEZ ins All ab. Er soll auch einen Blick auf bisher noch weniger bekannte Regionen der Sonne werfen und erstmals auch die Pole unseres Zentralgestirns untersuchen. Mit an Bord: drei Messgeräte aus Österreich. Die Thermoisolierung der Sonde kommt vom Wiener Unternehmen RUAG Space.