Blutiges Geschäft

Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ nahm sich des Themas Hunde- und Katzenfleisch in Südostasien an. In Kambodscha konnte durch ausführliche Untersuchungen nachgezeichnet werden, wie der Handel mit den Vierbeinern funktioniert. Die Tiere werden entweder angekauft oder von der Straße eingefangen. Vereinzelt kommt es sogar vor, dass Haushunde von Familien gestohlen werden. In Käfigen zusammengepfercht, geht es für sie dann in so genannte Holding Areas. Gesamte Dörfer beteiligen sich teilweise am Geschäft. Nach ihrem grausamen Tod werden die Kadaver dann an die Lokale ausgeliefert.