Brad Pitt konnte am Sonntag einen Oscar als „Bester Nebendarsteller“ für seine Rolle in „Once Upon A Time ... In Hollywood“ in Empfang nehmen. Doch während sich der Schauspieler auf der Bühne bei seinen Kindern bedankte, schauten die Fans nur gebannt auf seine in den letzten Monaten deutlich gewachsenen Haare. Im Netz entbrannte daraufhin eine wilde Diskussion darüber, ob der Hollywood-Beau vor den Oscars besser zum Friseur gegangen wäre oder nicht.